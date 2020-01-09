إلتون جون ينضم للنجوم المتبرعين لمحاربة حرائق أستراليا

ميرنا وليد - بيروت - إنضم المغني البريطاني ​إلتون جون​ لقائمة النجوم العالميين الذين أعلنوا عن دعمهم للحملات التي أطلقت مؤخراً لمهاربة حرائق ​أستراليا​، والتي أتت على مساحات خضراء كبيرة، وأدت إلى نفوق ما يقارب النصف مليار حيوان.

وحسب موقع "نويز" قال إلتون جون البالغ من العمر -72 عامًا- عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"يجب أن تكونوا جميعًا داعمين للعمل الذي يقوم به رجال الإطفاء، فهناك أناس فقدوا حياتهم وهم يحاولون إنقاذ منازلهم، وهناك أناس فقدوا حياتهم ومنازلهم، لذلك سأتعهد الليلة بتقديم مليون دولار لدعم صندوق الإغاثة من حرائق الغابات".

وكان من بين النجوم الذين أعلنوا عن تبرعاتهم، الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، والممثل العالمي كريس هيمسورث وغيرهما.

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