محمود العسيلي يطرح فيديو كليب أغنيته "تمثيلية"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​محمود العسيلي​ فيديو كليب أغنيته الجديدة "تمثيلية" عبر "يوتيوب" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر.

وكانت آخر أعماله فيديو كليب أغنية "إنتي وأنا" من ألحانه، من كلمات أمير طعيمة.

ومن ناحية أخرى، كان عقد العسيلي قرانه مؤخراً على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم في مدينة الإسكندرية في مصر، ومن المفترض أن يكون حفل الزفاف ‏اليوم، وقد إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور من المناسبة السعيدة .

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