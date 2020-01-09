عبدالله بوجديح يطرح "امنعوني"..بالصوت

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الكويتي ​عبدالله بوجديح​ أغنيته الجديدة "امنعوني" وذلك على قناته الرسمية في اليوتيوب.

"أمنعوني" من كلمات والحان عبد الله بوجديح ولاقت صدى واسع من جمهوره وذلك بعد نجاح أغنيته السابقة "مستغرب".

كما وعد بوحديج محبيه بأغنية جديدة خلال الأشهر المقبلة وستكون بمثابة هدية خاصة ووصفها بالمفاجأة.

وتقول مطلع اغنية امنعوني:

امنعوني عن نظر عيني و روحي

و ضيقو دربي و انا دربي رهاوي

كنت اشوفه كل مازادت جروحي

ليت لي قدره ولكن ماني قاوي

لاح برقً بسما من كثر نوحي

انكسر خاطر ولا هناس تاوي

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