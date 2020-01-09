تراند اليوم : العسيلي بعد ساعات من زواجه بخبيرة تجميل : التالتة تابتة

احتفل المطرب محمود العسيلي، بعقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، يوم الثلاثاء بمدينة الإسكندرية، وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء المقربين.

وشارك العسيلي متابعيه اليوم على موقع مشاركة الصور الشهير إنستجرام، مجموعة من الصورة تجمعه بزوجته، وعلق عليها كاتبًا “تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك إيه النهارده، الليلة وأخيرا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهارده باتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال.. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بأحلم إني أعيشها وفعلا حاولت في تجربتين جواز إني أشوف الحياة اللي أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين مانجحوش”.

وأضاف “والفشل مش لازم يكون معناه أن حد وحش.. لا .. هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب.. الفشل عمره ما كان عيب.. بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة وخلاص بيغرقوا”.

واختتم العسيلي “أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي، وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابتة”.