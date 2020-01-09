تراند اليوم : انتظروا ياسمين عبدالعزيز وشبيهتا الصغيرة في رمضان القادم

تستعد ياسمين عبد العزيز حالياً لتصوير أولى مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الدرامي الجديد “ونحب تاني ليه” الذي تخوض به المنافسة الدرامية لموسم رمضان 2020. نكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بالبطولة الدرامية المطلقة الجديدة في مشوار ياسمين عبد العزيز، وسبب تأجيل التصوير خلال الفترة الماضية.

ابنة ياسمين

بدأ فريق عمل مسلسل “ونحب تاني ليه” بالبحث عن أبطال العمل لبدء التصوير خلال النصف الثاني من شهر يناير، ولكن المشكلة التي تواجههم حالياً هي البحث عن طفلة تشبه ياسمين عبد العزيز لتجسّد دور ابنتها ضمن الأحداث حيث ستكون بعمر الخامسة، ويجري حالياً الاختيار بين أكثر من طفلة لتكون الأكثر شبهاً بياسمين والأنسب لدور ابنتها بالعمل.

رومانسية ياسمين

ومن المقرر أن تجسّد ياسمين شخصية امرأة مطلّقة ضمن الأحداث، وتتعرّض لأكثر من مشكلة بعد انفصالها حتى تحدث لها مفاجأة تغيّر مسار حياتها. ينتمي العمل لنوعية الدراما الرومانسية الاجتماعية، حيث تبتعد فيه ياسمين عن الإثارة والتشويق اللذين اعتمدتهما في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل “آخر نفس”.

وكان من المقرّر أن ينتهي كاتب العمل عمرو محمود ياسين من كتابة حلقات المسلسل في نهاية الشهر الماضي، ولكن الجهة المنتجة طلبت منه إجراء بعض التعديلات على سيناريو المسلسل حتى يكون هناك توافق بين مشاهد بطلي العمل، ما جعله يعيد بعض الحلقات خلال الفترة الحالية لتكون جاهزة للتصوير خلال أيام.

جدير بالذكر أن سوسن بدر هي النجمة الأولى التي تعاقدت على المشاركة في بطولة المسلسل بعد بطلة الأحداث ياسمين عبد العزيز، على أن تجسّد شخصية والدتها ضمن المسلسل، وهو من إنتاج شركة سينرجي وإخراج مصطفى فكري.