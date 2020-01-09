تراند اليوم : مفاجأة .. خيانة جنسية وراء طلاق أصالة من العريان !

كشفت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، لأول مرة عن سبب طلاق والدتها من المخرج طارق العريان بعد سنوات زواج.

وكانت الفنانة أصالة، قد أعلنت أمس الاثنين، عن انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على “إنستجرام”: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه”.

وكتبت الذهبي في تعليق لها لأمها على انستغرام: “لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة! نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض مرة أخرى”.

وألمحت “شام” إلى تعرض والدتها للخيانة، فأضافت: “هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية.. مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة وقفت أمام كل الأمراض، والألم، والخيانة، وهذه الظروف حولتك إلى ألماس أكثر إشراقًا بدلاً من أن تتحولى إلى ضحية، سأكون دوما ابنتك الفخورة بك”.