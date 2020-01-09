أحمد أمين يفجع بوفاة عمته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجع الفنان المصري أحمد أمين بوفاة عمته، وأعلن هذا الخبر الحزين على حسابه الخاص على موقع “تويتر”.

أمين نعاها، وطلب من جمهوره الدعاء لها، بقوله: “البقاء لله.. عمتي ( جملات أمين) في ذمة الله.. زي ما كنتم بتدعو لها لما عملت معاها فيديو وكانت بتهزر رغم المرض.. دلوقتي هي محتاجة اكتر للدعاء والرحمة”.

الفنان المصري كشف عن موعد ومكان صلاة الجنازة، بقوله: “صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة عائشة”.

يذكر أن شركة نتفليكس الرائدة في مجال الترفيه عالميًا، قد أعلنت مؤخرا عن اختيار الفنان أحمد أمين ليكون الممثل الرئيسي في السلسلة المصرية الأولى التي تنتجها، تحت عنوان “ما وراء الطبيعة” تأليف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

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وأشارت الشركة في بيانها الصحفي إلى أن إنتاج المسلسل من المقرر انطلاقه في شهر نوفمبر المُقبل، على أن يقوم بإخراجه عمرو سلامة وماجد الأنصاري.

وتدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي بمصر، حول دكتور يُدعى رفعت إسماعيل، يحاول فك غموض أحداث فريدة وغير عادية.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان المصري أحمد أمين قد كشف سر خسارته لوزنه بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

الفنان المصري كشف أنه خسر وزنه في البداية بسبب أزمة صحية شديدة تعرض لها، لكنه بعد ذلك أحب مظهره بهذا الشكل وحافظ عليه.

أمين قال، في حواره بمجلة “زهرة الخليج”: “الأمر بدأ بظروف صحية تعرضت لها، وبعد ذلك أحببت مظهري الجديد، ووجدت أنني أخف وأنشط، وحالياً صحياً أنا بخير”.