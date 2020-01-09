وفاة والد الفنان ايهاب توفيق بحريق ضخم في منزله

Jan 09, 2020
كشف الفنان المصري ايهاب توفيق إن كل محاولات العائلة لإنقاذ والده باءت بالفشل، بعدما حاولت العائلة إخراجه من الفيلا بعد رؤية ألسنة النيران تخرج من المنافذ، إلا أنهم لم يستطيعوا الوصول إليه.
وكشف الدكتور محمود عادل ابن عمة الفنان ايهاب توفيق لـ “اليوم السابع”، أن “الدفاية” هي سبب اندلاع الحريق في فيلا عمه، موضحا أن عمه ترك الدفاية في غرفة المعيشة ويبدو أنها احترقت والنار وصلت إلى الكنب ثم امتدت لتصل الى باقي الغرف في الفيلا.
وأوضح محمود أن عمه لم يتعرض جثمانه للاحتراق وإنما توفي نتيجة الاختناق، مضيفا أنه إلى الآن لم يتحدد موعد الجنازة لأنهم كانوا فى انتظار تصريح النيابة بدفن الجثمان بعد بحسب “اليوم السابع”.
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