الأمير هاري وزوجته يفاجئان الملكة بتخليهما عن مهامهما الملكية الرئيسية

Jan 09, 2020
فاجأ الأمير البريطاني هاري، وزوجته الأميركية ميغان ماركل يوم الأربعاء الجميع، باعلانهما انهما يعتزمان التخلي عن مهامهما الملكية الرئيسية وسيمضيان وقتًا أطول في أميركا الشمالية، في إعلان فاجأ على ما يبدو جدته الملكة إليزابيث.
وقال هاري وزوجته في بيان تم نشره على حسابهما على موقع انستغرام ”بعد شهور عديدة من التفكير والمناقشات داخل الأسرة اخترنا أن نحدث نقلة هذا العام بأن نبدأ دورًا تقدميًا جديدًا في هذه المؤسسة”. وأضافا ”نعتزم حاليًا أن نقسم وقتنا بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية مع استمرارنا في الوفاء بواجبنا إزاء الملكة ودول رابطة الكومنولث ورعيتنا”.
وقال الزوجان إنهما سيعلنان التفاصيل الكاملة فور مناقشة الأمر مع الملكة ومع الأمير تشارلز، والد هاري، ومع شقيقه وليام بحسب رويترز.
وكان مصدرًا رفيعا في القصر الملكي قال لرويترز إن توقيت الإعلان على ما يبدو فاجأ أفراد الأسرة، بما في ذلك الملكة. وأضاف المصدر ”لم يجر التشاور مع بقية أفراد العائلة بخصوص القرار نفهم رغبتهما في اتخاذ نهج مختلف لكن هذه مسألة دقيقة تحتاج وقتا”.
ويأتي هذا الاعلان بعد عام مضطرب شهد شقاقًا مع وسائل الإعلام وخلافًا مع شقيقه الأكبر الأمير وليام حيث سبق وصرّح في مقابلة إن هذه الأشياء تحدث بين الأخوة
وتداولت وسائل الإعلام طوال الفترة الأخيرة أخباراً حول خلاف بين الإخوة، التي رُبِطَت بزوجات الأخوين، ميغان وكيت.
وجرت الإشارة إلى الخلاف المحتمل كواحد من الأسباب التي دفعت هاري وميغان إلى الخروج من قصر كنسينغتون في مايو/أيار.
وكان هاري وميغان قد تزوجا في أيار/مايو 2018 بقلعة وندسور غربي لندن. ورُزق الزوجان المعروفان رسميا بدوق ودوقة ساسكس، بطفلهما الأول في أيار/مايو 2019 وأطلقا عليه اسم آرتشي هاريسون ماونتباتن-وندسور.
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