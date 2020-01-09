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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رحيم ينعى والد إيهاب توفيق: توفى بشكل أدمى قلوبنا.. ربنا يصبرك يا أخى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي الفنان محمد رحيم والد الفنان إيهاب توفيق الذى توفى منذ قليل عقب نشوب حريق في فيلا ابنه بمدينة نصر، بعد اختناقه بسبب الأدخنة المتصاعدة من الحريق، وكتب رحيم عبر حسابه بموقع "تويتر : "أتقدم بأحر التعازي لأخي الفنان #إيهاب_توفيق في وفاه والده الغالي الطيب عم أحمد توفيق بشكل أدمى قلوبنا يارب صبر إيهاب وكل العائله وصبرنا جميعا ونسألكم الدعاء و الفاتحه.
نعى محمد رحيم
وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويحاول رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.
كشفت معاينة الحماية المدنية لحريق داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق فى مدينة نصر، أن ماس كهربائى تسبب فى اندلاع الحريق فى الطابق الأول والتهم جميع محتوياته بالكامل، وامتد للطابق الثانى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ونتج عنه وفاة والد الفنان باختناق، وإصابة عاملين داخل الفيلا ونقلا إلى المستشفى.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.
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