شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاية وراء حريق فيلا إيهاب توفيق ووفاة والده خنقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إيهاب توفيق إن كل محاولات الأسرة لإنقاذ والده باءت بالفشل، حيث حاولت الأسرة إخراجه من الفيلا بعد رؤية ألسنة النيران تخرج من المنافذ، إلا أنهم لم يستطيعوا الوصول إليه.

وكشف الدكتور محمود عادل ابن عمة الفنان إيهاب توفيق، لـ"الخليج 365"، أن "الدفاية" هى سبب اندلاع الحريق فى فيلا عمه، موضحا أن عمه ترك الدفاية فى غرفة المعيشة ويبدو أنها احترقت والنار وصلت إلى الكنب بغرفة المعيشة ثم وصلت إلى باقى الفيلا.

وأوضح محمود أن عمه لم يتعرض جثمانه للاحتراق وإنما توفى نتيجة الاختناق، مضيفا أنه إلى الآن لم يتحدد موعد الجنازة لأنهم كانوا فى انتظار تصريح النيابة بدفن الجثمان بعد. Advertisements

ومن جنابها نعت نقابة الموسيقيين والد الفنان إيهاب توفيق الذى رحل فى الساعات الأولى من الصباح، بسبب حريق نشب فى فيلته، وقالت النقابة فى بيان لها "ببالغ الحزن والأسى تتقدم نقابة الموسيقيين بخالص التعازى للفنان إيهاب توفيق فى وفاة والده إثر حادث حريق التهم الفيلا التى يسكن فيها فجر اليوم"، ووجه الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين مجلس الإدارة بمؤازرة إيهاب توفيق.

وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة حريق شب فى فيلا والد المطرب إيهاب توفيق، والذى أسفر عن مصرعه، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق لكشف أسبابه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وكان حريق اندلع اليوم الخميس، داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق، وتبين من المعاينة وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث.