شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تنعى والد إيهاب توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة الموسيقيين والد الفنان إيهاب توفيق الذى رحل فى الساعات الأولى من الصباح، بسبب حريق نشب فى فيلته، وقالت النقابة فى بيان لها "ببالغ الحزن والأسى تتقدم نقابة الموسيقيين بخالص التعازى للفنان إيهاب توفيق فى وفاة والده إثر حادث حريق التهم الفيلا التى يسكن فيها فجر اليوم"، ووجه الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين مجلس الإدارة بمؤازرة إيهاب توفيق.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة حريق شب فى فيلا المطرب إيهاب توفيق، والذى أسفر عن مصرعه، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق لكشف أسبابه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وكان حريق اندلع اليوم الخميس، داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق، وتبين من المعاينة وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث.