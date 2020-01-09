شاهد.. فتاة خليجية توثق تحرش شاب بها على الطريق

كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 11:51 صباحاً - وثقت فتاة عربية لحظة تحرش شاب بها أثناء تواجدها داخل سيارتها بإحدى الطرق. وأظهر الفيديو جلوس فتاة داخل سيارتها أثناء توقفها بإحدى الإشارات المرورية ، ثمن يأتي شاب بسيارتها وظل يغازلها ويتحرش بها فيما سجلت الفتاة أفعاله ، قائلة ” لازم نطنش عشان نقدر نعيش “.

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