شاهد.. سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها مع فرسانها الأربعة

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كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 11:51 صباحاً - نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي صورة مع عائلتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحتفل فيها بعيد ميلاد زوجها المخرج وائل رمضان.
وعلّقت سلاف فواخرجي على الصورة قائلة: “فرساني الاربعة وانا كل سنة وانت متل ما انت وائل … الكريم والشهم والعفوي واللي عطاؤه مالو حدود … واللي بيعرفه عن قريب بيعرف شو عم قول …
دايما همك تفرحنا وتسعى من قلبك لترضينا كلنا … يارب اقدر ونقدر نردلك شوي من الفرح اللي بتخلقه بقلوبنا … الحب هو نقطة البداية … بس الامتنان هو الطريق لتبقى البداية وتستمر … وانا ممتنة الك وائل”.
الجدير ذكره أن سلاف تنتظر عرض مسلسلها “خط ساخن” الذي تم تأجيل عرضه عدة مرات، وتؤدي بطولته الى جانب حسين فهمي ونضال الشافعي وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإخراج حسني صالح.
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