- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 11:51 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، تقول فيه إنها نجت من حادث سير مروع، تعرضت له دون تحديد تاريخ معين لوقوعه.
وبث ”حساب شي ما شفتوه“، وهو حساب يتابع أخبار المشاهير على ”انستغرام“، مقطع فيديو لسيارة الدكتورة خلود، حيث تبدو عليها آثار اصطدام.
ويظهر المقطع إصابة بسيطة في يد الفاشينيستا خلود جراء الحادث، وهي تحمد الله على نجاتها، وتقول إنها استحضرت أعمالها الصالحة أثناء الحادثة، مؤكدة أنها تصدقت وهو ما أدى لنجاتها، مستحضرة حسن حظها لأن أولادها لم يكونوا برفقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود تتعرض لحادث سير مروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.