شاهد.. الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود تتعرض لحادث سير مروع

كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 11:51 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، تقول فيه إنها نجت من حادث سير مروع، تعرضت له دون تحديد تاريخ معين لوقوعه.

وبث ”حساب شي ما شفتوه“، وهو حساب يتابع أخبار المشاهير على ”انستغرام“، مقطع فيديو لسيارة الدكتورة خلود، حيث تبدو عليها آثار اصطدام.

ويظهر المقطع إصابة بسيطة في يد الفاشينيستا خلود جراء الحادث، وهي تحمد الله على نجاتها، وتقول إنها استحضرت أعمالها الصالحة أثناء الحادثة، مؤكدة أنها تصدقت وهو ما أدى لنجاتها، مستحضرة حسن حظها لأن أولادها لم يكونوا برفقتها.