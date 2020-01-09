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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قررت النجمة والمطربة السورية أصالة، أن تطلق أحدث أغنياتها “شامخ” مساء يوم الخميس 9 يناير 2020، والتى تم تصويرها بالقاهرة، وتدور أحداثها فى إطار درامى داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، والأغنية من تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.
وتعيش أصالة، حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها رفعت شعار كامل العدد.
وعلى جانب أخر، أكدت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، الأخبار التي نشرت حول أن سبب انفصال والدتها عن المخرج طارق العريان.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن أصالة اكتشفت خيانة زوجها المخرج الشهير لها من خلال تسجيلات صوتية له مع إحدى الفتيات، حيث عثرت عليها الفنانة بالصدفة.
وبحسب المصارد فإن الفتاة طرف الخيانة مع المخرج العريان هي فتاة الفتاة سورية الجنسية وفي العشرينات من عمرها وتدعى “نيكول”.
والجدير بالذكر أن شام الذهبي، كانت قد قالت في تعليق لها على خبر انفصال والدتها والذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة!.. نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض مرة أخرى”.
وأضافت شام: “هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية.. مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة وقفت أمام كل الأمراض والألم، والخيانة، وهذه الظروف حولتك إلى ألماس أكثر إشراقًا بدلاً من أن تتحولي إلى ضحية، سأكون دوما ابنتك الفخورة بيكى”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالها عن زوجها.. أصالة تطلق «شامخ» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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