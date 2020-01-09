مريم أمين تثير الجدل بإطلالتين في حفل الكاف.. وتعلق: اختيار فرنسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الإعلامية المصرية مريم أمين الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالتين مختلفتين، خلال تقديمها حفل توزيع جوائز “الكاف 2019”، والذي أقيم بمدينة الغردقة مساء الثلاثا 7 يناير.

مريم أمين ظهرت في بداية الحفل بفستان غريب باللون الأزرق مزين بوردة ضخمة على الصدر، وفي الاستراحة قامت الإعلامية بتغيير الفستان، حيث ارتدت فستان بسيط باللون الفوشيا.

وبعد تغيير مريم أمين للفستان تصدر هاشتاج #غيرت_الفستان على موقع “تويتر”، وتساءلوا إن كان سبب تغييرها الفستان الانتقادات الذي تعرض لها فستانها الأول.

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الإعلامية المصرية علقت على هذا الجدل، بتأكيدها أنها لم يكن لديها الاختيار الكامل لكيفية ظهورها، حيث كان هناك مشرفون فرنسيون للحفل هم من تولوا المسئولية الكاملة للشكل النهائي والإطلالات التي سيظهر بها مقدمو الحفل بالإضافة إلى التفاصيل الأخرى.

وعما إذا كانت استبدلت الفستان بعد تعرضها لانتقادات، قالت: “أنه كان هناك اتفاق من قبل الحفل على استبدال الفستان، وأن يستبدل إيتو أيضاً بذلته، ولكن كان هناك أيضاً اتفاق آخر أنه إذ لم يسمح الوقت باستبدال الملابس كنا سنستكمل الحفل بإطلالتنا الأولى”.

وأضافت، في تصريحات صحفية: “أن الحفل بكل تفاصيله والتي من ضمنها الأزياء كان مصمما على الطراز الأوربي العالمي، كما أنني وقت تقديم الحفل لم يكن لدي أي علم بردود الأفعال على فستاني الأول”.