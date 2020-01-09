وفاة والد إيهاب توفيق في حادث حريق فيلته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد مصدر بمديرية أمن القاهرة مصرع والد الفنان المصري إيهاب توفيق، إثر حريق هائل اندلع بفيلته في دائرة قسم أول مدينة نصر.

وكانت المعاينة الأولية لحادث حريق فيلا إيهاب توفيق، قد كشفت أن حريقًا اندلع بأحد الأجهزة الكهربائية مما تسبب في اندلاع النيران في الفيلا، بحسب موقع “مصراوي”.

المصدر أضاف أنه بالفحص وسؤال العاملين بالمنزل، أكدوا أن النيران اشتعلت بدفاية في الطابق الأول من الفيلا، لم يستطع أحد السيطرة عليها، مما أسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، حيث أصيب باختناق، ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

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وكانت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغ باندلاع حريق بفيلا الفنان إيهاب توفيق بدائرة قسم أول مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها.

يذكر أن الفنان المصري إيهاب توفيق كان قد انتهى مؤخرا من تسجيل ألبومه الجديد المخصص للأطفال ويشمل حوالى 10 أغانى جميعها من كلمات الشاعر عوض بدوى الذى يراهن عليه بقوة خلال الفترة المقبلة، ويعتبره ألبوما مختلفا ويشمل عددا من الأفكار، ومن المقرر طرحه قريبا.

والجدير بالذكر أن آخر أغانى إيهاب توفيق أغنية “الصيف والبحر”، وهي من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل.