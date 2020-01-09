وفاة والد الفنان المصري إيهاب توفيق بحريق في فيلته

الخميس 9 يناير 2020

لقي والد الفنان المصري إيهاب توفيق مصرعه، اليوم الخميس، إثر حريق نشب في فيلته في مدينة نصر بالعاصمة القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالحادثة، حيث توجهت فرق الدفاع المدني للموقع وسيطرت على الحريق.

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وقال الفنان المصري إن ”الحريق نشب في ساعات الصباح الباكر، أثناء تواجده في الطابق الثاني من الفيلا“، مضيفا أنه ”شاهد الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول حيث يقيم والده، فهرول إليه محاولا إنقاذه لكن كثافة الدخان حالت دون ذلك“.. وفق موقع ”مصراوي“.

وأكد أن والده توفي مختنقا بعدما فشلوا في إنقاذه من الحريق، مرجعا سبب الحريق إلى ماس كهربائي في مدفأة غرفة والده.