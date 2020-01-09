ليدي غاغا تفجّر تفاصيل صادمة عن تعرّضها للإغتصاب!

متابعة بتجـــــــــرد: فجّرت النجمة العالمية ليدي غاغا مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلنت تفاصيل صادمة عن تعرّضها للإغتصاب لأكثر من مرة عندما كانت في سن ال 19 عاماً.

وفي مقابلة لها مع أوبرا وينفري كشفت أنّها لم تتلقّ العلاج المطلوب بعد تكرار عمليّة الإغتصاب بل أصبحت نجمة بعد ذلك وبدأت اعتلاء المسارح.

كما قالت أنّها أصيبت نتيجة ذلك باضطراب ما بعد الصدمة ولم تجد أي شخص بجانبها لمساندتها ما أثر على صحّتها وجعلها تعاني من مرض “الألم العضلي الليفي” حتى اليوم.

يُذكر أنّها المرة الأولى التي تتحدّث غاغا عن هذا الأمر بتفاصيله إلا أنّ العديد من النجوم العالميين كشفوا في السنوات الأخيرة عن تعرّضهم لأحداث مثل الإغتصاب والتحرّش وهو ما يؤكد أنّ مثل هذه التجارب لا يجب أن تكون حاجزاً لاستمرار الإنسان.