حريق يودي بحياة والد الفنان إيهاب توفيق – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرض الفنان المصري ​إيهاب توفيق​ لصدمة كبيرة حيث اندلع حريق في الفيلا التي يملكها وأشارت العديد من الوسائل الإعلامية المصرية إلى أن والد توفيق قد توفي نتيجة حالة إختناق على اثر الحريق.

وأشارت مصادر أمنية مصرية إلى أن غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغاً بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، وتم ارسال قوات الحماية المدنية إلى المكان وسيطرت على الحريق.

يذكر أن عائلة توفيق لم تصدر أي بيان عن الحادثة حتى الساعة ولم تؤكد أو تنفي خبر وفاة والد الفنان إيهاب توفيق.