سمية الخشاب بالفيديو: أول مرة أنحرف وألبس قصير

متابعة بتجــــــــرد: نشرت الفنانة سمية الخشاب مقطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت فيه عن استعدادها مع المخرجة رندلى قديح لتصوير فيديو كليب “عربية أنا”، وظهرت سمية بفستان قصير جدا وقالت إنها “لأول مرة تنحرف” وترتدي ملابس قصيرة وجمهورها لم يعتاد على هذا.

سمية ظهرت بفستان يحمل عدة درجات من اللون الذهبي والبني و قصير، وقالت في حوار قصير مع مخرجة كليب “عربية أنا”، رندلى قديح أنا أول مرة أنحرف وألبس قصير، الناس عارفه عنى انى مش بلبس قصير .. اليوم انا انحرفت وأبدت المخرجة اعجابها بالإطلالة وطالبت النجمة المصرية بالانحراف كما تشاء ولكن عليها أن ترتدي معطف ثقيل لمواجهة موجة الصقيع في الخارج!!

يذكر ان سمية الخشاب سافرت إلى سوريا لتصوير كليب “أنا عربية” بعد الحصول على البراءة من تهمة تحرير شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، حيث قررت محكمة جنح الدقي قبول المعارضة المقدمة من جانب الخشاب على الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات، وانقضاء الدعوى ضدها بالتصالح، وبنفس التوقيت حضرت سمية الجلسة الأولى من دعوى النفقة التي رفعتها للحصول على حقوقها الشرعية من سعد.