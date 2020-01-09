إصابة جاستن بيبر بمرض خطير

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علي سهيلالخميس 2020/1/9 01:16 م بتوقيت أبوظبي
المغني الكندي جاستن بيبر
أعلن المغني الكندي جاستن بيبر عن إصابته بمرض "لايم" (Lyme disease) الخطير، وهو مرض تسببه البكتيريا التي يحملها القراد.
وكشف بيبر (25 عاما) عن إصابته في منشور على حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام".
وأوضح أنه تعرض للإصابة بالمرض منذ عامين، ما أثر على الجلد ووظائف الدماغ وصحته النفسية وطاقته، وتسبب في ظهوره كشخص غريب.
وقال: "بينما ظل الكثير من الناس يتبادلون الشائعات، فقد فشلوا في إدراك أنني قد تم تشخيصي مؤخرًا بمرض لايم Lyme disease، ووصلت لمرحلة خطيرة من الإصابة أيضا".
وأكمل بيير: "سيتم شرح المرض بمزيد من التفصيل في سلسلة docu التي أضعها على يوتيوب قريبا".
وأشار إلى أنه حصل على العلاج المناسب الذي سيساعده في التغلب على هذا المرض، وأنه سيعود أفضل من أي وقت مضى، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ومرض لايم هو مرض تلوثي (معد) يصيب أجهزة عديدة في الجسم، ناجم عن بكتيريا حلزونية تعرف باسم يوريليا، وتنتقل البكتيريا لجسم الإنسان بواسطة قرصة قرادة مصابة.
ويتم تشخيص إصابة ما يقرب من 300 ألف أمريكي بهذا المرض كل عام، وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومن دون تلقي العلاج اللازم، يمكن أن تنتشر العدوى إلى المفاصل والقلب والجهاز العصبي، ما يؤدي إلى آلام المفاصل وتورمها.
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