خاص- ملحم زين في مسلسل “العودة”

تستمر شركة ايغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان، بتصوير مسلسل “العودة” المؤلف من ٣٠ حلقة في بيروت، بطولة نيقولا معوض، دانييلا رحمة، اسعد رشدان، هيام ابو شديد، رودريغ سليمان، رانيا عيسى، اندريه ناكوزي، وسام صباغ، يوسف حداد، وسام فارس، ليزا ديبس، ريم خوري، تمار افاكيان، ساشا دحدوح وايهاب شعبان من سوريا، اخراج ايلي السمعان.

وعلمنا ان ريس الاغنية اللبنانية ملحم زين سجّل تتر مسلسل “العودة” كلمات علي المولى، الحان محمود عيد.

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كما صوّر “زين” الكليب الخاص بالتتر، حيث سيظهر في المسلسل ببعض المقتطفات مع أبطال العمل.

وكان المخرج ايلي السمعان قد أكد في دردشة سابقة معنا أن المسلسل أحداثه مشوقة وجميلة جداً ويتضمن مفاجآت عديدة وكل ممثل يقدّم الدور المناسب للشخصية، وأكد أنه يتوقع ان يترك “العودة” اصداءً ايجابية جداً خاصة أنه يضم نخبة من الممثلين.

والمسلسل يتضمن ارتباطاً ما بين الماضي والحاضر، والجمهور سيرىFlashback أي قبل وبعد. سيعرض قريباً على قناة mbc.