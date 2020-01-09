“هُليلة” لـ سميرة سعيد تواصل نجاحها

بعد اسبوعين على طرح أغنية “هُليلة” للنجمة سميرة سعيد، تخطت الأغنيةحاجز الثلاث ملايين مشاهدة على القناة الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية كلمات شادى نور، الحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، ميكس وماسترينغ امير محروس. وهي أغنية إيقاعية مليئة بالفرح والايجابية.

من جهة أخرى، تستعد “سعيد” للمشاركة في لجنة تحكيم “ذا فويس سينيور” الى جانب كل من النجوم نجوى كرم، هاني شاكر وملحم زين حيث من المتوقع ان يبدأ تصويره يوم الاحد المقبل. وسيعرض بعد انتهاء عرض “ذا فويس كيدز” الذي انطلق عرضه عبر شاشة “ام بي سي”.

وتأتي هذه التجربة بعدما تألقت سميرة في لجنة تحكيم “ذا فويس – أحلى صوت” الى جانب كل من النجوم راغب علامة، أحلام ومحمد حماقي.