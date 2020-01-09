احتراق منزل إيهاب توفيق ووفاة والده! (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض فجر اليوم الخميس، مسكن الفنان المصري إيهاب توفيق لحريق ضخم التهم معظم زوايا المنزل، وأدى إلى وفاة والده المخرج المصري أحمد توفيق.

وقالت مصادر أمنية إن فرق النجدة تمكنت من انقاذ باقي أفراد أسرة توفيق والعاملين في منزله، قبل تعرضهم للاختناق أو الأذى.

وأكدت الفرق الطبية أن والد الفنان إيهاب توفيق، قد توفي نتيجة تعرضه للاختناق الشديد، قبل وصول المساعدة الطبية له من قبل فرق الاسعاف.

وكانت فرق الانقاذ قد توجهت إلى منزل إيهاب توفيق فجر اليوم، بعد اتصال أفاد بتعرض فيلا الفنان المتواجد في مدينة نصر لحريق صخم.

واستطاعت الفرق المنقذة بعد ساعات من إخماد الحريق بالكامل، وانقاذ باقي أهل المنزل.

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وأوضحت الصور مدى الضرر الذي تعرضت له الفيلا، إذ بدت معظم أجزائها سوداء من شدة الحريق.

وبتصريحات صحفية، قال الفنان إيهاب توفيق، إن سبب الحريق هو "ماس كهربائي" بالمدفأة التي كانت موجودة في غرفة والده.

يذكر أن إيهاب توفيق هو الابن الوحيد لوالديه، إذ كان له شقيق توفي في حادث سير عندما كان في الثاني عشر من عمره، أما والدته سوزان توفيق، فقد توفيت في 2014 بعد معاناة مع المرض.