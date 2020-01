رامي يوسف في ورطة.. والملحن هاني شنودة يوضح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد الموسيقار الكبير هاني شنودة أن ما أشاعته الوسائل الإعلامية عن عدم علمه بأخذ مقطوعته الموسيقية المعروفة بـ "لونجا 79" غير صحيح، لافتا إلى أنه كان على دراية بذلك وهو من قام بنفسه ببيع هذه الألحان وحقوق الملكية عن هذا اللحن وغيره قبل خمس سنوات لشركة الإنتاج، ولكن سبب اللبس الذي حدث لدى الصحافة قد يكون طول المدة بين بيعه للحن وبين تنفيذهم لمسلسل (رامي).

وأثنى فودة خلال مداخلته على أحد البرامج السعودية، وعلى رامي يوسف كفنان وعلى ما بثه عند صعوده المسرح كإنسان صاحب هوية ومبدأ وثوابت، وقال بأنه ابتداءً من اليوم سيغير اسم المقطوعة من (لونجا 79) لتصبح (لحن رامي يوسف).

وعن جديده، قال الموسيقار هاني شنودة بأنه سيقوم بعمل حفلة يعزف فيها كافة هذه الألحان وأهمها في الجامعة الأمريكية، معربا عن فخره بالفنان رامي يوسف وما أنجزه على الصعيد العالمي وحمله معه لموسيقاه إلى العالم.

وكان الممثل الأميركي ذو الأصول المصرية رامي يوسف، قد فاز بجائزة أفضل ممثل تلفزيوني بعمل كوميدي أو موسيقي، وذلك عن دوره بمسلسل الكوميديا "Ramy"، حيث تنافس على الجائزة مع النجم مايكل دوغلاس عن دوره في مسلسل The Kominsky Method، وبيل هدر عن دوره في مسلسل Barry، وبن بلات عن دوره في مسلسل The Politician، وبول رود عن دوره في مسلسل Living with Yourself.

أما الملحن والموزع الموسيقي المصري هاني شنودة فهو من اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية وكانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية بمصر وهي فرقة المصريين.

ويعد شنودة أول من قدم محمد منير؛ إذ لحن له أربع أغان في أول ألبوماته (علمونى عينيكى)، وقام بتوزيع أغاني الألبوم كاملة، كما لحن له في الألبوم الثاني (بنتولد) ثماني أغان، ووزع الألبوم كاملًا. كما اكتشف عمرو دياب في إحدى حفلات فرقة المصريين في بورسعيد وأقنعه بنزول القاهرة ودراسة الموسيقى وقدمه للجمهور في ألبوم (ياطريق)؛ إذ لحن له أربع أغان ووزع جميع الأغاني، كما تعرف عمرو على العديد من الشعراء والملحنين مثل صلاح شاهين وعبد الرحيم منصور وشوقى حجاب وعزيز الناصر.