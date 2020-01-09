الملكة إليزابيث ترد على قرار تخلي هاري وميغان عن أدوارهما الملكية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، العالم الليلة الماضية بإعلان أنهما سيتخليان عن أدوارهما الملكية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هاري وميغان اتخذا قرارهما دون علم الملكة أو الأمير تشارلز أو الأمير ويليام، الذين علموا بالقرار أثناء نشره على القنوات الإخبارية التلفزيونية.

وأصدر الزوجان اللذين يعتزمان تقسيم وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، قرارهما بعد أيام فقط من عودتهما من عطلة استمرت ستة أسابيع في كندا.

وفي بيان مقتضب، قال قصر باكنغهام: ''المناقشات مع دوق ودوقة ساسكس في مرحلة مبكرة، نحن نتفهم رغبتهما في اتباع نهج مختلف، ولكن هذه قضايا معقدة ستستغرق بعض الوقت للعمل عليها".

وقال مصدر ملكي كبير إن الملكة وعائلتها "يشعرون بخيبة أمل شديدة"، وأضاف آخر أن أفراد العائلة المالكة "صُدموا وحُزنوا وغاضبون من الزوجين".

أوضحت مصادر أن إعلان انفصالهما كان بيانًا شخصيًا وأن "أفراد الأسرة لم تتم استشارتهم بشأن المحتويات".

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قال أحد المساعدين الغاضبين: "لقد بذلوا قصارى جهدهم من أجلهم، لقد تم تنفيذ حفل الزفاف الذي أرادوه، والمنزل الذي أرادوه، والمكتب الذي أرادوه، والمال الذي أرادوه، والموظفون الذين يريدونهم، والجولات التي أرادوها، وحصلوا على دعم أسرهم، أكثر مما أرادوا".

وقال مصدر ملكي آخر: "إنه غير عادل للملكة التي لا تستحق أن تعامل بهذه الطريقة، إنها طريقة رديئة، تدرك الأسرة أنهما يريدان أن يفعلا شيئًا مختلفًا وأنهم على استعداد تام لمساعدتهم".

وتردد أن الزوجين قاما "بالتخطيط سراً" لقرارهما أثناء إقامتهما في كندا، وإنشاء موقع ويب جديد مستقل عن العائلة المالكة وإطلاقه عند عودتهم، وكان هذا دون علم فريقهم الصحفي الموالي في المملكة المتحدة.

وقال مصدر آخر: "مستوى الخداع مذهل والجميع من أعلى العائلة المالكة إلى القاع يشعرون أنهم تعرضوا للطعن في الظهر".

وحتى الآن، تم منع هاري وميغان من الحصول على أي دخل بأي شكل من الأشكال، كما أشارا الليلة الماضية في بيان مطول على موقعهما الرسمي على الإنترنت.

أصدر الزوجان إعلانًا بأنهما يتطلعان إلى "الاستقلال مالياً"، وقالوا إنهم اختاروا عدم تلقي التمويل من المنحة السيادية، ولا أحد يعلم كم تبلغ قيمة المنحة لهاري وميغان.