وفاة والد إيهاب توفيق في حريق اندلع في منزله بسبب الاختناق الخميس

اندلع حريق كبير في منزل المطرب المصري إيهاب توفيق، مما أدى إلى وفاة والده، حسبما كشفت تقارير صحفية محلية، الخميس، وقال مصدر أمني في القاهرة، إن والد الفنان لقي مصرعه في الحريق الذي نشب بمنزله الواقع في حي مدينة نصر بمدينة القاهرة، وأكد أن الحريق تمت السيطرة عليه قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء.

وكشفت التحريات أن مصدر الحريق الذي نشب في الفيلا، مدفئة في الطابق الأول، وأن والد إيهاب توفيق توفي من جراء الاختناق.

وقال إيهاب توفيق إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح الخميس أثناء وجوده بالطابق الثاني من الفيلا، وأضاف: "عندما شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي ركضت لأحاول إنقاذه إلا أن النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك"وتابع: "لم يستطع أحد الدخول له قبل وفاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله".

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وكان آخر ظهور للفنان إيهاب توفيق مع الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، وكشف عن حقيقة الكليبات التى طرحت له، حيث قال إن الكليبات القديمة كانت فى وقتها أفضل شيء، وأكد أن الفنان الذى كان يصور فيديو كليب كان مميزا، وأضاف أن الكليبات التي نشرت مؤخرًا له على السوشيال ميديا حقيقية، معلقًا "ده اللى كان متاح فى الوقت ده".

وأوضح توفيق، أنه قام بتصوير كليب دانى فى عام 89، ورواد مواقع التواصل الاجتماعى يتحدثون عن الكلب فى الأيام الحالية،كما أشار إلى أن كليب "تترجى فيا"، نال أيضا تعليقات كثيرة من المواطنين على السوشيال ميديا.

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