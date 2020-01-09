صورة قديمة تجمع بين أحلام وهي في حضن أصالة تُشعل "السوشال ميديا"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة جدا تجمع النجمة السورية أصالة نصري بالنجمة الإماراتية أحلام وتكشف الصورة على مدى متانة صداقتهما وقت التقاطها؛ إذ تظهر أحلام وهي تضع رأسها في حضن نصري فيما تبتسمان للكاميرا. وأثارت الصورة حالة من الجدل والتعليقات الساخرة؛ إذ انقسمت هذه التعليقات حول صداقتهما قديما وشكلهما في الصورة، وتساءل الكثيرون عن سر تحول هذا الحب وهذه الصداقة الكبيرة إلى عداوة وخلافات وتبادل للاتهامات بطريقة مؤذية ومسيئة إلى علاقة من الواضح أنها كانت تتميز بالكثير من الأمور الجيدة.

وعلق كثيرون على شكل النجمتين في الصورة قبل عمليات التجميل؛ إذ بدتا بشكل مختلف عن شكلهما الحالي، مؤكدين أن عمليات التجميل جعلتهما كأنهما شخصان مختلفان، وقد تساءل البعض "وين أحلام ووين أصالة في الصورة". ومن المعروف أن خلافا كبيرا نشب بين أصالة نصري وأحلام وتحولت علاقتهما إلى عداوة كبيرة بعدما كانت تجمعهما صداقة قوية، والخلاف الأخير كانت بدايته عند تعليق أصالة على مرض فجر السعيد، وعلاقتهما شهدت الكثير من التفاصيل ما بين الصداقة والخلاف.

إلا أن خلافهما الأخير يبدو الأقوى خاصة أن أحلام أعلنت حظرها للفنانة السورية، كما أن كل واحدة منهما لم تفوت أي فرصة من أجل مهاجمة الأخرى في المقابلات التلفزيونية وعلى السوشال ميديا. وتحرص كل واحدة منهما على التلميح بطريقة ساخرة عن الأخرى في كل مناسبة عامة أو لقاء، كما أن جمهوريهما في حالة استنفار وجدال مستمر طوال الوقت.

ولم تكن أحلام هي الوحيدة التي أنهت أصالة علاقتها بها؛ إذ إن خلافا كبيرا نشب بين أصالة وأنغام بسبب زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والذي كان متزوجا من قريبة طارق العريان طليق الفنانة السورية؛ ما جعل نصري تتضامن مع الزوجة الأولى وتهاجم أنغام بسبب زواجها من رجل متزوج، وهو الأمر الذي جعل أنغام تقطع علاقتها بالفنانة السورية وتنتهي الصداقة التي كانت تجمعهما. وتعيش الفنانة السورية أصالة نصري أسوأ أيام حياتها في الوقت الحالي، فبالإضافة لخسارتها صديقتين فقد أعلنت مؤخرا انفصالها بشكل رسمي ونهائي عن زوجها المخرج طارق العريان.

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