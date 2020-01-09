شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تعليق إيهاب توفيق على غناء والده أغنية "على كيفك ميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الفنان إيهاب توفيق، منذ أيام، ضيفا على الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء dmc المذاع عبر فضائية dmc، وكان ذلك للاحتفال بالسنة الجديدة، وفى خلال اللقاء عرض رضوان لوالد إيهاب توفيق، فيديو نادر لوالده، وهو يقوم بغناء أغنية "على كيفك ميل"، وعلق توفيق على الفيديو قائلا "دى أحلى حاجة فى الليلة كلها، لأن والدى عزيز عليا جدا"، ولقى والد الفنان إيهاب توفيق مصرعه منذ قليل، بسبب اندلاع حريق كبير فى فيلته.

كما أشار توفيق خلال لقائه ببرنامج مساء DMC، مع الإعلامى رامى رضوان، أن غنائه للأغانى القديمة، أرجعت له شريط ذكريات والنجاح الذى حدث وقتها والحفلات التى غنى فيها، مردفًا: "كنت بمشى قدام المحلات والشوارع والناس مشغلين أغانيا ومش عارفين إنى أنا اللى بغنى دا".

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وعن أهم أحداث فى 2019 بالنسبة له، قال: "أحلى حاجة فى 2019 إن 2020 جات"، مضيفاً: "الصيف ده كان الولاد مسافرين فى أمريكا بقالهم 4 سنين وكانت أول زيارة بعد رحلة علاج كبيرة وقعدوا معانا شهر تقريبا واتبسطنا وكبروا شوية وكان أحلى شهر فى السنة".

كما أحيى المطرب إيهاب توفيق، حفلا غنائيا بمناسبة رأس السنة، تحت عنوان "ليالى المحروسة"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه، وقدم إيهاب خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة، ومنها أغنيته الشهيرة "الأسمرانى".

يذكر أنه اندلع، منذ قليل، حريق هائل فى فيلا الفنان إيهاب توفيق، وأدى ذلك إلى إصابة والد الفنان باختناق الذى أدى إلى وفاته، وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.