شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر لوالد إيهاب توفيق يتحدث عن صفات نجله وذكرياتهم معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق فى فيديو نادر عن الصفات التى يتمتع بها نجله إيهاب وعن ذكرياتهم معا ومع شقيقه الراحل، قائلا: "الابن إيهاب توفيق الأكبر وحاليا الوحيد، كان له أخ وتوفى كان عنده 14 سنة والحادث أثر على إيهاب لأن الاثنين كانوا عايشين مع بعض وإيهاب بقى وحيد وانعزل بسبب رحيل شقيقه، وإيهاب من صغره كان بيحب الفن كنت بشجعه إنه يكون موسيقى وليس مغنى، وعندى اهتمامات فنيه فوارث الفن منى.

وتابع والد إيهاب توفيق، فى حديثه النادر، قائلا: "إيهاب مطرب دارس وليس هاوى فى مطربين كتير بيطلعوا معندهمش خلفية ولكن لازم دراسة من جيل إيهاب بحب اسمعهم مصطفى قمر وحميد الشاعرى، وأسوأ عادات إيهاب توفيق الكسل والعند وبختار معاه الأغانى والكلمات والرأى مشترك ما بينا، وإيهاب طيب وليس مغرور كما يشاع فى الوسط الفنى و خجول شوية وإيهاب توفيق كان طفل شقى جدا".

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وتوفى، اليوم، والد الفنان إيهاب توفيق إثر اندلاع حريق داخل فيلته فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويحاول رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث، ما أدى إلى وفاة والد الفنان مختنقا.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.