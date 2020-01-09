شكرا لقرائتكم خبر عن سقراط فيلم العفاريت وعمر بن عبد العزيز طفلا.. شاهد أحدث صور للفنان أحمد عقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهه من أكثر وجوه أطفال الفن المألوفة والتى يحفظها المشاهدون عن ظهر قلب، شارك فى العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية فأثبت موهبته الكبيرة التي استطاعت أن تقف أمام عمالقة الفن، وأبدع فى كل أدواره التى قدمها باللهجة العامية وباللغة العربية الفصحى رغم صغر سنه.

سقراط فى فيلم "العفاريت"، وعمر بن عبدالعزيز طفلاً فى المسلسل الدينى الذى قام ببطولته الفنان الكبير نور الشريف، والطفل على فى فيلم " جحيم تحت الماء" ، فضلا عن العديد من الأدوار فى المسلسلات الدينية ومنها " لا إله إلا الله ، الطبرى، من قصص القرآن، الأنصار، القضاء فى الإسلام، الوعد الحق، فتى الأندلس، وغيرها" والعديد من الأفلام السينمائية ومنها" الراقصة والسياسى، المذنبون الأبرياء، التحدى، قضية سميحة بدران" الكثير من برامج ومسلسلات الأطفال ومنها البرلمان الصغير.

إنه الطفل أحمد عقل، هذا الوجه الطفولى المميز والمحفوظ للجماهير منذ كان عمره 5 سنوات وحتى والذى أصبح اليوم أبًا لثلاث بنات هن "جنة وكرمة ورقية" تتراوح أعمارهن بين 15 ، 5 سنوات، تجاوز عمره الأربعين عاما حيث أنه من مواليد عام 1979.

تواصلنا مع الفنان أحمد عقل الذى يعمل منذ 20 عامًا مخرجًا تلفزيونيًا، وترك التمثيل منذ كان عمره 17 عامًا.

وقال عقل فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه دخل الفن صدفة عندما رآه المخرج أحمد سبعاوى فى أحد فنادق الهرم، حيث كان يشارك فى مسابقة للسباحة ولكنه لم يفز، فخرج من حمام السباحة غاضبا معترضًا على الحكم وكان وقتها لا يتجاوز عمره 5 سنوات.

وتابع: "أعجب بى المخرج أحمد سبعاوى وبجرأتى وكان وقتها يبحث عن طفل ليشارك فى بطولة سهرة تلفزيونية بعنوان "لا تقتلوا العصافير"، تعتمد عى طفلين، فاختار الطفل وسام حمدى وكان يبحث عن طفل أخر بمواصفات معينة ووجد هذه المواصفات عندما رآنى".

أذيعت السهرة التلفزيونية فى عدد من الدول العربية وشاهدها المخرج نادر جلال وكان وقتها يبحث عن طفل للمشاركة فى فيلم "جحيم تحت الماء" فى دور ابن الفنان سمير صبرى، من زوجة أجنبية، ورأى الموصفات التى يطلبها فى الطفل أحمد عقل ذي العيون الملونة والبشرة البيضاء التى تتناسب مع مواصفات الطفل المطلوب للدور ، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وساهم فى شهرة الطفل الصغير.

وأضاف عقل: "بعدها توالت الأعمال التى شاركت فيها وخاصة المسلسلات الدينية، حيث كنت مشاركا فى المسلسل الدينى الرئيسى الذى يذاع فى شهر رمضان وهو ما كان يتطلب إتقان اللغة العربية التى أحببتها منذ طفولتى، حتى شاركت فى مسلسل عمر بن عبدالعزيز لأقوم بدوره طفلا، كما شاركت فى العديد من الأفلام السينمائية"

يضحك طفل الفن الشهير قائلاً: "حتى الآن ورغم مرور سنوات طويلة وتغير شكلى بعض الشيء يعرفنى الناس فى الشارع وينادوننى بسقراط، وهو الاسم الذى اشتهرت به فى فيلم العفاريت"

وعن أسباب توقفه عن التمثيل قال: "شبعت شهرة لدرجة أنى خفت من هذه الشهرة ومن تبعاتها، ففضلت الانسحاب خوفا من الشائعات التى تلاحق المشاهير، وهو ما لمسته بنفسى وحدث مع بعض أصدقائى، ففضلت أن أبتعد عن التمثيل فى سن 17 عاما، رغم استمرار العروض التى تلقيتها للعودة للتمثيل"

التحق أحمد عقل بمعهد النون المسرحية وتخرج منه ليعمل مخرج منوعات بالتلفزيون، ولا يفكر فى العودة للتمثيل.

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