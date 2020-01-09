شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق فى أول تعليق عن "بخط الإيد" سلطنا الضوء على القضية الأهم فى البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق، يحصد الإشادات من الجمهور والنقاد، رغم عرض 3 حلقات فقط من العمل الذى يعرض على شاشة DMC، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، حيث تركت الحلقات الأولى صدى واسعاً بين الأسر المصرية، لاسيما أن المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى ساسبنس، ويتناول عدة قضايا تهم الشارع المصري.

وبسؤال نجم العمل أحمد رزق، قال فى أول تعليق لـ"الخليج 365"، إنه سعيد للغاية لما تلقاه من ردود أفعال إيجابية بعد عرض الحلقات الأولى، ويحمد الله كثيراً على النجاح خاصة أن المسلسل مازال يتم تصويره حتى الآن بالتزامن مع عرضه، مشيرًا إلى أن الجمهور دائماً يعى ويفرز العمل الجيد، ولذلك كان هدفنا الأول كفريق عمل أن نقدم عملاً درامياً يليق بالجمهور المصرى، ويناقش قضايا تدخل فى العمق الأسرى.

وأضاف رزق، بالصدفة الباحتة جاء عرض المسلسل مع تغيير كامل فى شكلي، وهو ما جعل الجمهور يتفاجئ بالشكل والأداء والصورة، وكان أمراً جيداً يحسب لشركة الإنتاج والمخرجة شيرين عادل، والتى بذلت مجهود مضاعف لخروج المسلسل بشكل مميز ومختلف، مضيفًا أن شركة "سينرجى" وفرت الإمكانيات والراحة لفريق العمل، لكى نقدم مسلسلا يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور فى ذلك التوقيت، وهو أمر جيد يحسب للشركة الإنتاجية.

وأشار رزق إلى أن مسلسل "بخط الإيد" مسلسل يتناول قضية هى الأهم فى تاريخ البشرية وهى " قيمة المرأة" في حياة الرجل، بالإضافة إلى قيمة الطرفين "الرجل والمرأة" فى حياة كل منهما، وفى اعتقادي الشخصى أن تلك القضية هى سبب السعادة أو التعاسة للبشرية، وهو ما حرصنا على تسليط الضوء عليه فى قصة المسلسل، الذى كتبته المؤلفة الرائعة هالة الزغندى.

Advertisements

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز في مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.