في ذكرى إبراهيم خان.. فنانون لهم أصول سودانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تمر اليوم ذكرى رحيل الفنان إبراهيم خان، وولد خان في السودان لأب سوداني وأم مصرية عام 1936، وعمل في بدايته بإذاعة ركن السودان، إلى أن قابل أحد المنتجين بالصدفة، والذي أقنعه بإمكانية عمله ممثلا، وأتى إلى مصر عام 1954، واستكمل دراسته، وتخرج عام 1961 في معهد الفنون المسرحية.

وخلال فترة دراسته في القاهرة شارك بعدد من الأعمال، إذ كانت أول أعماله فيلم (القلب له أحكام) عام 1956، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، وشارك أيضا في عدد من الأفلام في لبنان وإيران وتركيا، من أبرز أعماله (غروب وشروق، سري جدا، رأفت الهجان).

وتوفي خان في مثل هذا اليوم، 9 يناير عام 2007 بعد صراع مع تليف الكبد والرئتين، إبراهيم خان لم يكن الوحيد في المجال الفني من أصول سودانية، ونرصد لكم في هذا التقرير بعذ النجوم، الذين لهم أصول سودانية، واشتهروا في مصر.

عصام كاريكا

ولد عصام عبدالعزيز محمد أحمد، بمدينة أسوان في 13 مايو عام 1969 لأب سوداني وأم مصرية، وانطلق من أسوان للقاهرة لتكون مكان انطلاقه، ففي أثناء دراسته في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لحن أول أغنية له عام 1993 للنجم محمد محيي، وهي أغنية أعاتبك، لينطلق بعدها كمطرب وملحن وممثل.

مديحة يسري

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وُلدت باسم "غنيمة خليل حبيب"، كما تشير مصادر أخرى إلى أن اسمها "هنومة حبيب خليل"، وهي من مواليد مدينة القاهرة عام 1921، لوالد من أصل تركي، وأم سودانية، ودخلت مديحة يسري المجال الفني عام 1939، وكونت ثنائيا فنيا مع زوجها الفنان محمد فوزي، وأصبحت واحدة من أهم نجمات السينما المصرية على مر العصور.

سعيد حامد

بدأ حياته مساعد مخرج ثالث مع المخرج فاضل صالح في فيلم "البرنس"، وعمل مساعدا مع سعد عرفة، ومحمد خان، وشريف عرفة، ورأفت الميهي، وهي أفلام قام ببطولتها ألمع نجوم السينما المصرية مثل العبقري الراحل أحمد زكي، يحيى الفخراني، ليلى علوي، فاروق الفيشاوي، نور الشريف، وحسين فهمي وغيرهم.

وقدم في عام 1993 أولى تجاربه الإخراجية من خلال فيلم "الحب في الثلاجة"، بطولة يحيى الفخراني وعبلة كامل، والذي حقق نجاحا نقديا، ثم حقق نجاحا كبيرا بأفلام "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"همام في إمستردام"، وغيرها.

نواعم

ربما تعرفها من ظهورها المميز في حديث الصباح والمساء بدور "جوهرة"، إنها الفنانة نواعم واحدة من الفنانات السودانيات اللاتي عملن في مصر، وانطلقت بعدها في أعمال أهل الرحمة، وجحا المصري، وغيرها.