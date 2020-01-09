أوس أوس لـ"الخليج 365": أبحث عن سيناريو سينمائي مع المنتج وائل عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نفى أوس أوس نجم مسرح مصر، تراجعه عن بطولة فيلم سينمائي كان قد تعاقد عليه مع المنتج وائل عبدالله.

وقال أوس أوس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه ملتزم بعقد رسمي مع المنتج وائل عبدالله، على فيلم سينمائي، سيخوض بطولته مع الفنان حمدي الميرغني.

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وأضاف أن الفيلم لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجهة المنتجة لا تزال تبحث عن سيناريو جيد.

يذكر أن أوس أوس، يشارك في مسلسل "اتنين في الصندوق"، ولم تحدد الجهة المنتجة موعدًا لعرضه على الشاشة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات وتجاهل، في قالب رومانسي كوميدي.

المسلسل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، حجاج عبدالعظيم، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين.