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تراند اليوم : بالصور.. مقتل والد فنان مصري شهير وتفحم جثته في حريق بفيلته

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اندلع حريق هائل فى فيلا الفنان المصري إيهاب توفيق، ما ادى إلى مقتل والده وأنباء عن تفحم جثته، فيما هرعت سيارت الإطفاء إلى المكان وتمكنت من إخماد الحريق بعد أن دمر محتويات المنزل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لنشوب الحريق بفيلا الفنان إيهاب توفيق، وبينت الصور تواجد سيارات إسعاف ومطافئ، وظهور محتويات الفيلا محترقة.
وأفادت صحف محلية أن التحريات كشفت أن مصدر الحريق الذي نشب في الفيلا، مدفئة في الطابق الأول، وأن والد إيهاب توفيق توفي من جراء الاختناق.
وقال إيهاب توفيق في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح الخميس أثناء وجوده بالطابق الثاني من الفيلا
وأضاف: "عندما شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي ركضت لأحاول إنقاذه إلا أن النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك".
وتابع: "لم يستطع أحد الدخول له قبل وفاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله".


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