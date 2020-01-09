تراند اليوم : ظهور صادم لفنانة مصرية شهيرة اعتزلت وارتدت الحجاب منذ 30 عامًا



حالة من الصدمة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورة لفنانة شهيرة قررت الاعتزال وارتداء الحجاب منذ ما يقرب من30 عامًا.

ونشر رواد ماوقع التواصل صورة للفنانة المصرية "نسرين" التي عرفت بجمالها وبرائتها، وقد ظهر عليها تقدم السن وارتدت الحجاب الشرعي، وبدا عليها زيادة الوزن.

ونالت الصورة على إعجاب النشطاء، خاصة أنها التزمت بتدينها وحجابها الشرعي وبدت بملابس فضفاضة، داعين لها بالتوفيق والسعادة.

والفنانة نسرين متزوجة حالياً من الفنان محسن محيي الدين ولديهما ولدان هما رنا وعمر.

وعرفت من خلال عدد من الأعمال المهمة التي شاركت فيها منذ السبعينيات ومن أبرزها مسلسل "الشهد والدموع" وفوازير "جدو عبده" وأعلنت اعتزالها الفن في العام 1991.





