تراند اليوم : أسرة القتيل السوري تطلب طلبا غريبا من نانسي عجرم .. فما هو؟

طلبت أسرة القتيل السوري محمد حسن الموسى - عبر وكيلها القانوني - طلبا غريبا من الفنانة نانسي عجرم.

وأعلنت الأسرة أنها قررت استلام جثة نجلها الذي قُتل على ايدي فادي الهاشم - زوج نانسي عجرم - ودفنها بعد أن رفضت الأمر سابقا بدعوى الإفراج عن القاتل من قبل القضاء اللبناني.

وأكدت الأسرة أنها سوف تترك الامر للقضاء اللبناني وستتابع القضية عبر وكيلها القانوني قاسم الضيقة.

وقال قاسم الضيقة في تدوينة مثيرة للجدل عبر حسابه بـ"فيس بوك": حبذا لو السيدة نانسي عجرم قامت بزيارة لأولاد المقتول والتعهد برعايتهم

واحتضانهم بعد نيلهم رتبة (اليتيم) .. لكان المشهد أرقى ويستحق الثناء.