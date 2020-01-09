شاهد: جان يامان يتخلى عن اللحية والشارب.. تحول إلى شخص يصعب التعرف عليه

تناقلت الصفحات المعنية بأخبار مشاهير تركيا عبر صفحات التواصل الاجتماعي صورة حديثة للنجم التركي جان يمان، بعد التحاقه بالخدمة العسكرية.

وصدمت الصورة جمهور الفنان التركي والذي بدا مختلفًا جدًا بعد تخليه عن اللحية والشارب، وانهالت التعليقات بين جمهور الفنان العربي، والذين أكدوا أنه من الصعب التعرف على يمان بلوكه الجديد، وان الصورة لو انتشرت بدون توضيح أن يمان هو من بداخلها لكان من المستحيل معرفة الأمر.

كما لم تخلُ بعض التعليقات من السخرية بسبب التغيير الكبير على شكل الفنانة التركي، ومن أبرز هذه التعليقات التي جاءت على نشر صورة قديمة وحديثة ليامان: “هذا من أب وهذا من أب تاني”، فيما علقت إحدى الفتيات: “جان يامان طلع مغشوش”.

وكان الفنان التركي جان يامان قد أثار مؤخرًا جدلًا واسعًا بسبب تصريحاته الغريبة التي تسببت بالهجوم عليه واتهامه بالغرور، لا سيما أنه هاجم عددًا من نجوم تركيا وتصرف بطريقة غير لائقة.

كما أطلق يامان تصريحات وُصفت بالمسيئة على زميلته ديميت أوزدمير، وذلك بعد نجاحهما سويًا في مسلسل “الطائر المبكر”، فقد صرح يمان أنهما وقعا بحب بعضهما لفترة قصيرة خلال تصوير المسلسل، وقال أيضًا أنه يجب أن يكون بين أي ثنائي انجذاب وعلاقة جنسية حتى ينجح العمل، وهو التصريح الذي اعتبره الكثيرون إهانة لكل فنانة شاركته بطولة أي عمل، ولنجمات تركيا بشكل خاص، ودفعت تصريحات يامان هذه الفنانة أوزدمير بمطالبتها بشكل رسمي بعدم ذكر اسمها في أي حوار أو لقاء صحافي.

هذا ومن المقرر أن ينهي يامان الخدمة العسكرية ويسافر إلى إيطاليا من أجل تقديم برنامج هناك. كما تم منعه من إدلاء أي تصريحات صحافية أو تلفزيونية، وتم تأجيل البدء بتصوير مسلسله الجديد إلى بداية أيلول المقبل، وذلك بعد تردد عدد من النجمات مشاركته بطولة أي عمل إثر تصريحاته المسئية، بالإضافة إلى الهجوم الكبير وتأثر شعبيته بين الجمهور والتركي والعربي بسبب تصريحاته التي أساء فيها لعدد كبير من نجوم تركيا من بينهم الفنان كيفانش تاتليتوغ والذي يحظى بشعبية واسعة في تركيا والوطن العربي