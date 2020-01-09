صور.. ننشر تفاصيل حريق منزل الفنان إيهاب توفيق

نشب، صباح اليوم الخميس، حريق في منزل الفنان إيهاب توفيق، أسفر عنه وفاة والده.

وكشف الفنان إيهاب توفيق تفاصيل حريق فيلته الكائنة دائرة قسم أول مدينة نصر.

قال توفيق إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أثناء وجوده بالطابق الثاني من الفيلا.

وأضاف: عندما شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي جريت علشان أحاول أنقذه إلا أن ألسنة النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك.

Advertisements

وتابع توفيق قائلًا: تمكنا من الخروج من الفيلا من دون وقوع إصابات شديدة بين العاملين والمقيمين داخل المكان". وأرجع سبب اندلاع الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بدفاية بغرفة والده "محدش قدر يدخل له قبل وفاته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمه".

كانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، حيث جرى الدفع بـ8

سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها.

أوضح مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة أنه يجرى حاليًا حصر للخسائر، مشيرًا إلى أن المعاينة الأولية لحادث حريق فيلا إيهاب توفيق تشير إلى أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا.

وأضاف المصدر أنه بالفحص والمعاينة وسؤال العاملين بالمنزل، أكدوا أن النيران اشتعلت بدفاية في الطابق الأول من الفيلا، لم يستطع أحد السيطرة عليها، ما أسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، قبل أن يتمكن أحد من إنقاذه، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.