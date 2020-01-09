حريق يودي بحياة والد الفنان إيهاب توفيق..بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان المصري ​إيهاب توفيق​ لصدمة كبيرة حيث اندلع حريق في الفيلا التي يملكها واشارت العديد من الوسائل الإعلامية المصرية الى ان والد توفيق قد توفي نتيجة حالة إختناق على اثر الحريق.

واشارت مصادر أمنية مصرية الى ان غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، وتم ارسال قوات الحماية المدنية الى المكان وسيطرت على الحريق.

يذكر ان عائلة توفيق لم تصدر أي بيان عن الحادثة حتى الساعة ولم تؤكد أو تنفي خبر وفاة والد الفنان إيهاب توفيق.

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