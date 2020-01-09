ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للمطربة الراحلة أم كلثوم وذلك لأنها ظهرت من دون نظارتها السوداء التي عرفها الجمهور بها في حفلاتها أو ظهورها بالمناسبات العامة كما انها بدت في هذه الصورة التي تناقلها النشطاء وهي ترتدي حجاب الصلاة وبجوارها سيدة.
وأكد أحد الحسابات أن الصورة التقت للسيدة أم كلثوم وهي تؤدي الصلاة في مسجد الزيتونة خلال زيارتها لتونس عام 1968، وأشعلت هذه الصورة مواقع التواصل وانتشرت بكثرة كونها من الصور النادرة جدا لأم كلثوم التي كانت غامضة في ظهوراتها.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة لأم كلثوم ..من دون نظاراتها وبحجاب الصلاة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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