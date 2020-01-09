ميرنا وليد - بيروت - ضجة وسائل التواصل الإجتماعي يوم أمس بصورة قديمة تجمع الفنانة السورية ​أصالة​ بالفنانة الإماراتية ​أحلام​، إذ تظهر أحلام وهي تضع رأسها في حضن أصالة فيما تبتسمان للكاميرا.

وأثارت هذه الصورة جدلاً كبيراً بين المتابعين، الذين تساءلوا عن سبب تحول هذه الصداقة الواضحة بينهما في الصورة إلى قطيعة وخلافات.

ومن المعروف أن خلافا كبيرا نشب بين أصالة وأحلام وتحولت علاقتهما إلى عداوة كبيرة بعدما كانت تجمعهما صداقة قوية، والخلاف الأخير كانت بدايته عند تعليق أصالة على مرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وعلاقتهما شهدت الكثير من التفاصيل ما بين الصداقة والخلاف.

ويشار إلى أن هذه الصورة تأتي بعد أيام على إعلان أصالة طلاقها من زوجها المخرج المصري طارق العريان.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلاق أصالة..أحلام في حضنها فما القصة؟-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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