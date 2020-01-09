الأمير هاري وميغان ماركل يعلنان الحرب على العائلة الملكية!!

ميرنا وليد - بيروت - أحدث دوقا ساسكس ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ بالأمس ضجة كبيرة، وذلك بعد أن أعلنا عن تنازلهما عن مهامهما الملكية ضمن العائلة الملكية البريطانية، وفي أول تعليق لقصر باكينغهام على هذا القرار، أصدر بياناً جاء فيه:"المناقشات مع دوق ودوقة ساسكس في مرحلة مبكرة.. نتفهم رغبتهما في اتباع نهج مختلف، إلا أن هذه قضايا معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً كي تتحقق".

ومن ناحية أخرى، نقلت صحيفة "صن" البريطانية عن مصدر رفيع المستوى قوله:"لم يتم إعلان مناقشة تصريحهما مع أي شخص. أنه يخرق كل البرتوكولات المتبعة.. هذا بمثابة إعلان حرب على الأسرة الملكية".

وتابع المصدر: "هناك غضب حول كيفية قيامهما بذلك دون أي تفكير فيما يتعلق بالآثار المترتبة على المؤسسة الملكية. الملكة غاضبة بشدة... كانت الخطة موجودة لمناقشتها والتوصل إلى طريقة تناسب الجميع في الأسرة".

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