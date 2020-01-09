نجمة The Voice Kids تستعد لإطلاق أغنية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت نجمة برنامج "ذا فويس كيدز" الطفلة المصرية ​أشرقت أحمد​ أنها تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "مصر الوفا"، وهى من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان الملحن السعودي سالم العبد الله، وتوزيع الموسيقي سامح المتولي.

أشرقت أحمد من المقرر أن تطرح الأغنية الجديدة خلال الأيام المقبلة العمل على يوتيوب.

يذكر أن أشرقت أحمد تألقت في الموسم الثاني من برنامج The Voice Kids وانضمت لفريق تامر حسني، ولكنها لم تحصل على اللقب الذي ذهب لعضو فريق كاظم الساهر الطفل المغربي حمزة لبيض.

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