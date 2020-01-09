ميرنا وليد - بيروت - حلّت الاعلامية السعودية ​سهى الوعل​ ضيفة على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين، والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.

كشفت سهى الوعل انها ترى ان الفنانة نوال الكويتية هي قدوة للشباب في العالم العربي كما انها ترى ان الممثلة منى زكي هي الأشطر ويجب ان تحصد جائزة أفضل ممثلة ولكن لماذا هاجمت هند صبري؟

لمعرفة كل التفاصيل يمكنكم متابعة المقابلة بالفيديو.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-سهى الوعل : نوال الكويتية قدوة ومنى زكي الأشطر ولذلك هاجمت هند صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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