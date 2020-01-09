ميرنا وليد - بيروت - عثرت القوى الامنية في مدينة ميامي على المخرج العالمي ​سيلفيو هورتا​ جثة هامدة في غرفته الفندقية حيث قام بالإنتحار.

صحيفة ديلي ميل البريطانية اشارت الى المخرج هورتا انهى حياته عندما قرر الإنتحار بطلق نار.

هورتا حصد نجومية كبيرة في عالم الإخراج عندما قدم مسلسل Ugly Betty الشهير الذي كان من بطولة الممثلة أمريكا فيرارا.

الممثلة فانيسا ويليامز نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها بهورتا وعلقت عليها بالتالي: "سنفتقد جميعا إبداع وشغف سيلفيو للغاية، وخاصة أولئك الذين عملوا معه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتحار المخرج سيلفيو هورتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.