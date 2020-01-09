التون جون يتبرع بمليون دولار لصندوق الكوارث

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تبرع النجم والمطرب البريطاني، التون جون بمبلغ مليون دولار لصندوق الإغاثة في حالات الكوارث في أستراليا، حيث أعلن التون عن التبرع في عرضه في سيدني ليلة الثلاثاء 7 يناير، وهو الخبر الذي انتشر بسرعة كبير في المواقع الفنية الشهيرة.

ووفقا لموقع نويز: قال التون جون البالغ من العمر -72 عامًا- “يجب أن تكونوا جميعًا داعمين للعمل الذي يقوم به رجال الإطفاء، فهناك أناس فقدوا حياتهم وهم يحاولون إنقاذ منازلهم، وهناك أناس فقدوا حياتهم ومنازلهم، لذلك سأتعهد الليلة بتقديم مليون دولار لدعم صندوق الإغاثة من حرائق الغابات.

وكان النجم والمطرب البريطاني الشهير ألتون جون، قد طرح كتابه الجديد الذي يحمل اسم “Me” خلال الفترة القليلة الماضية، ومنذ إصداره والكتاب يثير الجدل بشكل كبير، وسط ما يتناوله من تصريحات لاذعة لإلتون عن العديد من المشاهير، ويكشف عن الملفات القديمة.

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ومن بين التفاصيل المثيرة التي كشف عنها مؤخرًا، انتقاد إلتون البالغ من العمر 72 عامًا لنجمة البوب الشهيرة مادونا البالغة من العمر 62 عامًا، واصفًا إياها بالـ “بغيضة” والـ “فظة” بسبب تعليقاتها السلبية سابقًا في حق ليدي جاجا.

وبحسب ما نشرته جريدة الديلي ميل البريطانية، هاجم إلتون نجمة البوب مؤخرًا بسبب انتقادها للنجمة ليدي جاجا في عام 2012، ووصفها أغنية “Born This Way” التي أصدرتها ليدي جاجا بالـ “اختزالية ومقللة”، وذلك لأنها بدت مشابهة لأغنيتها “Express Yourself”.

وقال إلتون جون في كتابه: لطالما سخرت من مادونا لعدم غنائها على المسرح حقًا والاكتفاء بتحريك شفتيها، ولكن مشكلتي معها بدأت بالفعل عندما هاجمت جاجا في برنامج أمريكي.

وتابع ألتون جون: قالت إنها تعتقد أن أغنية ليدي جاجا بدت مشابهة بالتأكيد لأغنيتها ووصفتها بالمقللة، وأنا لم أستطع تقبل الأمر، فبدلًا من أن تعتبر الأمر مجاملة، هاجمت جاجا على الرغم من ادعائها أنها مناصرة للنساء.