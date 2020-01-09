حفل الأوسكار دون مقدم.. للعام الثاني

للعام الثاني على التوالي سيكون حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2020 في فبراير/شباط دون مقدم، وسوف تعلن الترشيحات للجوائز، الإثنين، بحسب رئيسة قناة "إيه.بي.سي" إنترتينمنت، كاري بورك.

وأضافت بورك للصحفيين: "دعوني أؤكد لكم ذلك الآن، لقد قررنا معا نحن وأكاديمية (علوم وفنون السينما الأمريكية) أنه لن يكون هناك المضيف التقليدي مجددا هذا العام".

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وكان حفل أوسكار لعام 2019 قد نُظّم دون مضيف للمرة الأولى في 30 عاما، وشهد زيادة في عدد مشاهدي الحفل المذاع على "إيه.بي.سي" إلى 29.6 مليون أمريكي، ليكسر بذلك اتجاها نزوليا للعام الرابع في عدد المشاهدين للحفل الذي يذاع على الهواء مباشرة.

وقالت بورك إن النجاح الذي تحقق كان الدافع وراء القرار بعدم وجود مقدم للحفل المقرر في 9 فبراير/شباط، والذي يشهد توزيع الجوائز الأكثر أهمية في صناعة السينما.

وكانت فرقة "كوين" لموسيقى الروك قد افتتحت الحفل بعرض حي للاحتفال بالنجاح الجماهيري لفيلم "بوهيميان رابسودي".